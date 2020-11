Comentário ofensivo de suposta funcionária de rede de fast food motivou bloqueio da Antônio Barreto

O bloqueio do trânsito na rua Antônio Barreto, em frente a uma rede de fast food, em Belém, por um grupo de motociclistas, foi motivado por uma postagem ofensiva de uma suposta funcionária da empresa contra a categoria. No comentário, feito em uma rede social, após o atropelamento de um mototaxista no bairro da Pedreira, na noite deste sábado (28), a mulher acusa os motoentregadores de comerem os lanches dos clientes. A via já foi liberada e os manifestantes seguiram para o velório do colega, no bairro da Marambaia. O ato fez parte de uma série de ações pedindo justiça pela morte do trabalhador. Na Almirante Barroso, o trânsito parou e houve quebra-quebra.

"Engraçado que alguns entregadores que estão reivindicando direitos são os mesmos que comem os lanches dos clientes, os mesmos que cancelam o pedido pra no final comerem a comida. Façam o trabalho certo. Não to dizendo de todos, mas sim alguns que eu já vi", disse a mulher, que teria sido identificada como funcionária da rede de fast food em questão. Veja:

Comentário revoltou classe de motoentregadores (Reprodução)

Morte causou revolta e atos fecharam ruas



O comentário foi feito na noite de sábado enquanto os motociclistas faziam um protesto também na avenida Almirante Barroso, logo após a morte do mototaxista Nilson. Veja:

"Todos aqui são pais de família. Por um, não podem pagar todos. Essa funcionária veio falar besteira da nossa categoria enquanto o nosso colega estava estirado no chão, morto. Fica a aqui a indignação da nossa categoria. Nós somos tratados nessa rede como lixos", afirmou o motoboy Josiel Lopes.

Ato fechou via em frente a loja de rede de fast food (Lázaro Magalhães / O Liberal)

Segundo os motociclistas, Nilson estava trafegando na travessa da Estrella, na altura da avenida Pedro Miranda, quando foi atropelado por um carro de passeio. Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu no local, sem chance de socorro.

Os manifestantes afirmam ainda que o motorista do carro, que estaria embriagado, teria sido levado para a barreira do Detran para fazer o teste do bafômetro. No entanto, o teste teria dado negativo e o motorista teria sido liberado pelas autoridades.