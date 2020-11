Mototaxistas fecham Almirante Barroso após morte de colega em acidente na Pedreira

Um grupo de mototaxistas bloqueou a avenida Almirante Barroso nos dois sentidos, entre as travessas Dr. Enéas Pinheiro e Pirajá, em Belém, na manhã deste domingo (29). O fechamento ocorre no sentido Entroncamento, em frente ao Bosque Rodrigies Alves. O ato é pela morte de um mototaxista de prenome Nilson, que teria sido atropelado e morto na noite de sábado (28), no bairro da Pedreira.

Segundo os manifestantes, a morte teria sido causada por um motorista que estaria visivelmente embriagado. O acusado teria sido liberado pela polícia após o acidente. Na noite deste sábado (28), um outro ato fechou a Almirante Barroso, no mesmo local, por volta das 23h30.

Sem chance de socorro

Segundo os motaxistas, Nilson estava trafegando na travessa da Estrella, na altura da avenida Pedro Miranda, quando foi atropelado por um carro de passeio. Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu no local, sem chance de socorro.

Os manifestantes afirmam ainda que o motorista do carro, que estaria embriagado, teria sido levado para a barreira do Detran para fazer o teste do bafômetro. No entanto, o teste teria dado negativo e o motorista teria sido liberado pelas autoridades.