Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Começa julgamento dos acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena

O crime ocorreu em março de 2023, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Os réus são acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver

O Liberal
fonte

O ato processual, que se trata de fase do processo no qual são colhidos indícios e evidências por meio da oitiva de testemunhas, acontece daqui duas semanas (18), às 9h, de modo híbrido, na sala de audiências da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí. (Reprodução / Freepik / Imagem ilustrativa)

O julgamento de Mateus Gonzaga Alencar Mendes e Milena Furtado Santos pela morte de Marciele Lopes Ferreira começou nesta quinta-feira (4/9). Realizado na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, os réus são acusados de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O crime ocorreu em março de 2023, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado com várias marcas de facadas dentro de um tambor pertencente a uma empresa de terraplenagem, na Vila do Conde.

Marciele trabalhava como segurança terceirizada no local. Na noite do dia 25 daquele mês, após sair do trabalho, ela não retornou para casa. Familiares e amigos iniciaram as buscas e localizaram o corpo no dia seguinte, nas dependências da empresa.

Na época, as investigações da Polícia Civil apontaram o envolvimento de dois homens: Walter Gonzaga Souza Maia, dono da empresa onde Marciele era contratada, e Mateus Gonzaga Alencar Mendes. Walter foi preso no mesmo dia em que o corpo foi localizado, enquanto Mateus chegou a ficar foragido.

Quando o caso ocorreu, familiares da vítima afirmaram que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho. O comportamento de Walter, considerado suspeito desde o desaparecimento, reforçou as investigações. Após informações anônimas, policiais foram até a residência dele, onde efetuaram a prisão. Já na delegacia, Walter teria confessado participação no crime e relatado detalhes, como um plano para retirar o corpo da empresa e enterrá-lo em outro local.

De acordo com pessoas próximas à família da vítima, atualmente apenas Mateus Gonzaga permanece preso. Já Milena Furtado e Walter Gonzaga respondem em liberdade. O julgamento de Walter ainda não tem data definida. Um adolescente que também esteve envolvido no caso já foi julgado e cumpre a medida em liberdade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

julgamento

acusados de matar mulher

esconder corpo

dentro de tambor

barcarena

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC procura trio suspeito de envolvimento na morte do 'Boca Roxa' em Santarém

Os suspeitos estão com mandado de prisão em aberto por envolvimento no caso

04.09.25 9h44

POLÍCIA

Homem é preso por esfaquear a companheira durante discussão em Itaituba

O irmão da vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município e denunciou o ocorrido

04.09.25 8h29

POLÍCIA

Professor suspeito de estuprar as alunas e as próprias filhas é preso no bairro da Terra Firme

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem estava foragido do município de Goianésia do Pará, no sudeste paraense, onde os crimes ocorreram

03.09.25 23h31

polícia

Homem é vítima de tentativa de homicídio ao buscar os filhos na escola em Tailândia

O caso está sendo investigado pela delegacia de Polícia Civil do município

03.09.25 23h16

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Professor suspeito de estuprar as alunas e as próprias filhas é preso no bairro da Terra Firme

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem estava foragido do município de Goianésia do Pará, no sudeste paraense, onde os crimes ocorreram

03.09.25 23h31

JUSTIÇA

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena vão a júri em Belém

Familiares da vítima afirmaram, na ocasião, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho

03.09.25 21h08

POLÍCIA

Homem é preso por esfaquear a companheira durante discussão em Itaituba

O irmão da vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do município e denunciou o ocorrido

04.09.25 8h29

polícia

Homem é vítima de tentativa de homicídio ao buscar os filhos na escola em Tailândia

O caso está sendo investigado pela delegacia de Polícia Civil do município

03.09.25 23h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda