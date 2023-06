Com marcas de arma de fogo, 3 corpos em decomposição são encontrados em área de mata, no sul do Pará

Três corpos foram encontrados em uma área de mata no município de Floresta do Araguaia, no sul do Pará, na quarta-feira (7). Ao lado dos corpos estava uma motocicleta Honda Pop 100, parcialmente incinerada. Duas vítimas foram identificadas como Fernando Linhares Aguiar e Weberte Lemos Guimarães Lopes. A terceira ainda não foi identificada.

Os corpos foram encontrados numa localidade conhecida como “Morro da Macaca”, distante cerca de 5 km da área urbana de Floresta do Araguaia. Segundo a Polícia Militar, o local é conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, informou, ainda, o portal Correio de Carajás. Os corpos apresentavam ferimentos característicos de arma de fogo e estavam em avançado estado de decomposição.

Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Floresta do Araguaia realizando investigações sobre o triplo homicídio. A Polícia Civil informou que uma das vítimas, Fernando, já teve passagens pelo sistema prisional do Pará. Os policiais civis vão investigar as circunstâncias dos crimes e a sua motivação. Não há informações sobre quem pode ter praticado os homicídios.