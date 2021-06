Mulher é encontrada morta com ferimentos de faca no rosto em Floresta do Araguaia

O corpo de uma mulher, já em estado de decomposição, foi encontrado no começo da tarde deste sábado, 26, no município de Floresta do Araguaia, fronteira com o Tocantins. Moradora da região, a vítima era conhecida como "Índia", e tinha ferimentos no na área do rosto que, possivelmente, foram feitos com uma faca.

Segundo informações do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM), unidade baseada em Conceição do Araguaia e que atua no município em que o crime ocorreu por meio de um pelotão destacado, o corpo foi achado por volta das 14h, por uma guarnição que fazia rondas pela cidade.

Um homem chamou a atenção dos policiais na viatura, alegando que tinha encontrado um corpo em um campo de futebol, em uma área conhecida como Bosque. Quando os policiais foram ao ponto indicado, sentiram o forte odor que emanava de uma área de mata onde estava o cadáver.

O corpo da mulher estava de costas, inchado, e tinha uma lesão na cabeça, que pode ter sido o ferimento que causou a morte. Até o momento, tudo que se sabe é que se trata de uma mulher de pele negra, com cabelos cacheados. O 22º BPM informou que deslocou reforços à região, para atuarem na elucidação do caso, que é tratado como homicídio.