Jovem de 18 anos é morto a pedradas em Floresta do Araguaia

Um casal foi atacado com pedradas por dois indivíduos que acabaram matando o jovem Carlos Daniel Tragino da Silva, de 18 anos. A companheira dele, uma adolescente de 17 anos, ficou gravemente ferida. O caso ocorreu na última terça-feira (7), em Floresta do Araguaia, região sul do Pará. Segundo testemunhas, a vítima teria se desentendido com um dos suspeitos, que teria agredido uma mulher numa festa, dentro de um clube.

Conforme a Polícia Militar, o corpo de Daniel foi encontrado numa via pública conhecida como rua do Sapo, com o rosto coberto de sangue. Perto do cadáver estavam duas pedras com manchas de sangue. Uma testemunha que estava no local informou aos policiais que havia outra vítima. Tratava-se da adolescente companheira do rapaz. Ela foi conduzida desacordada para o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção.

Outra testemunha relatou à Polícia Civil que Daniel teria sido ameaçado por Pedro Delmar Souza de Jesus, de 20 anos. Ele foi localizado pela Polícia Civil em casa, dormindo, e confessou à equipe policial que teria praticado o crime com a ajuda de Jeferson Rangel Lima Souza, de 18 anos. Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local, onde se encontram detidos à disposição da Justiça.