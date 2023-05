Colombianas são presas ao serem flagradas transportando droga dentro de ar-condicionado, em Santarém

Duas colombianas foram presas, na manhã deste sábado (6), ao serem flagradas transportando 41 kg de maconha em um ar-condicionado, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a um ônibus de viagem, na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará. O ônibus tinha como destino o município de Marabá.

VEJA MAIS

Durante a abordagem de rotina, os policiais perceberam que o peso e o volume da embalagem do aparelho estavam desproporcionais. A equipe da PRF, então, abriu a embalagem e encontrou um revestimento afixado na parte interna da central de ar. Ao desmontar o equipamento, foram encontrados diversos tabletes de substância análoga à maconha, de variados tamanhos, escondidos tanto no aparelho quanto na parte do condensador do ar.

Aos policiais, as jovens colombianas, uma de 19 e outra de 22 anos, naturais da cidade de Cáli, disseram que trabalhavam com estética e que estavam a caminho de Marabá para ver uma nova proposta de trabalho em um salão de beleza. Como elas não conseguiam responder a alguns questionamentos dos agentes, eles passaram a desconfiar da história.

As jovens foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Elas foram conduzidas para a polícia judiciária em Santarém para a realização dos procedimentos cabíveis.

O flagrante ocorreu no km 995 da rodovia federal.