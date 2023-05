‘Operação Ponto Final’ desarticula organização criminosa que atuava em Rondon do Pará

​Cinco homens foram presos e um adolescente apreendido, durante a “Operação Ponto Final”, deflagrada nesta quinta-feira (04), no município de Rondon do Pará, sul do estado, com o objetivo de combater associações criminosas instaladas na cidade. Segundo informações da Polícia Civil, as equipes policiais deram cumprimento a mandados determinados pela justiça, sendo seis de busca e apreensão e um de prisão temporária.

Ainda no âmbito da operação, os agentes apreenderam 101 (cento e uma) petecas de crack, 50 gramas de maconha, uma pedra maior de crack de 10 gramas, vários fios de cobre, rádio comunicad​​or, máquina de cartão, sacos plásticos, balanças de precisão, uma arma de fabricação caseira, diversos celulares e uma quantia de R$ 1.287,00 (mil duzentos e oitenta e sete reais).

A operação é resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e o Poder Judiciário no combate aos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa na região. Os cinco homens presos e o adolescente apreendido, assim como todo o material apreendido, foram encaminhados à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.