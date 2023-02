Colisão entre motos deixa 4 pessoas feridas na pista do BRT da Almirante Barroso

Um acidente de trânsito, envolvendo dois motociclistas, aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24, por volta das 9h, no cruzamento entre a avenida Almirante Barroso e a travessa Mariz e Barros, no bairro do Marco, em Belém. Ao total, quatro pessoas ficaram feridas. Nenhuma morte foi registrada. Por volta das 9h30 o trânsito já começava a ser liberado no local.

O acidente aconteceu quando um motociclista, identificado como Cláudio Maciel, vinha dirigindo pela canaleta do BRT e avançou o sinal vermelho. O outro piloto, identificado como Luan Sousa, atravessava a Almirante Barroso, seguindo pela Mariz e Barros, quando foi atingido em cheio pelo primeiro condutor.

VEJA MAIS

Luan conta que é motorista de aplicativo e foi arremessado da própria moto, junto com uma passageira, que seguia na garupa. A mulher, que não teve a identidade revelada, estava consciente e foi socorrida por uma ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

O outro condutor também levava uma pessoa na garupa. Ele e a passageira foram socorridos, também conscientes, e levados para socorro médico em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Enquanto recebia os primeiros-socorros, Cláudio Maciel preferiu não falar com a imprensa.

No local, além do CBMPA, policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) e agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) atuavam na ocorrência. Os policiais e os agentes da Semob confirmaram que o condutor que atravessou o sinal vermelho não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O motociclista que rodava por aplicativo foi orientado pelas equipes no local a registrar um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima.