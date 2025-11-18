Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Colisão entre motocicletas termina com a morte de duas pessoas em Vigia

Segundo a Polícia Militar, uma terceira pessoa ficou ferida após a batida entre os veículos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra as duas motocicletas envolvidas na colisão que matou duas pessoas. (Foto: Divulgação | PMPA)

Um homem e uma mulher, identificados como Solange Morais Pinheiro e Yuri Patrick dos Santos Sobrinho, morreram após um acidente de trânsito na noite de domingo (16/11) na PA-41, em Vigia de Nazaré, região nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o sinistro ocorreu depois que duas motocicletas colidiram entre si. Uma outra pessoa ficou ferida.

A PM soube do caso, que ocorreu perto de um motel, por volta das 19h30. Uma guarnição da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), responsável pelo policiamento ostensivo na área, deslocou-se ao local e encontrou os corpos de Yuri e Solange.

Conforme as autoridades, uma terceira vítima, um homem conhecido pelo apelido de “Baixinho”, foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal de Vigia. O estado de saúde dele é desconhecido até o momento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC confirmou que Solange e Yuri morrem no local do acidente. "Uma terceira vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração da ocorrência", comunicou a instituição. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

