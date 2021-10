Forças Armadas iniciam treinamento na Serra do Cachimbo, perto de Novo Progresso

De acordo com o Ministério da Defesa, o treinamento iniciou no dia 23 deste mês de outubro e seguirá até o dia 28, e é considerado o maior realizado conjuntamente pelas três Forças Armadas do País.

A fase atual é chamada de Meridiano-Poti e ocorre na Serra do Cachimbo, próximo ao município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. No total, participarão até o final do treinamento, mais de 5,5 mil militares, 1.000 viaturas, 21 aeronaves e seis helicópteros.

A Serra do Cachimbo fica no sul do estado do Pará e ao norte do estado de Mato Grosso, na zona de transição entre a Amazônia e o cerrado. A finalidade do super treino é avaliar e manter a operacionalidade e a capacidade de pronto-emprego dos militares. As tropas colocam em prática uma simulação de ataques aéreo e terrestre a forças inimigas, após ação de infiltração estratégica com helicópteros. Com informações do site Novo Progresso e do Ministério da Defesa.

Segundo o codiretor do treinamento, Tenente-coronel Coutinho, nas ações, os militares devem entrar no terreno de forma discreta, para que não sejam vistos nem detectados pelo inimigo, e, assim, realizar ataques aos alvos encontrados.

O Tenente-coronel Coutinho informou, ainda, que, apesar de tratar-se de um preparo para situações de combate, muitos dos conhecimentos adquiridos são aplicados, também, em situações reais.

Ele explicou que o desembarque de tropas no terreno pode ser empregado em evacuações aeromédicas, transportando pacientes em situação de risco ou enchentes, por exemplo, para unidades de saúde.

O Ministério da Defesa divulgou que "as ações planejadas vão acontecer em três regiões do País: Norte, Sudeste e Sul. O Meridiano-Poti está sendo conduzido pela Força Aérea Brasileira. Na Região do Sudeste brasileiro, o módulo Dragão será realizado de 03 a 06 de novembro, a cargo da Marinha, entre o litoral fluminense e o do Espírito Santo. Já na Região Sul, sob execução do Exército, o módulo Ibagé será de 09 a 12 de novembro, nos municípios de Canoas e Santa Maria.