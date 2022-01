Morre 'Jimmy', cão de guarda e proteção que atuava no policiamento ostensivo da PM

Morreu no início da manhã desta quarta-feira (12) o cão de guarda e proteção "Jimmy", da raça Rottweiler, que tinha anos e atuava no Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Polícia Militar, diretamente nas ruas participando do policiamento ostensivo. O animal chegou à unidade ainda filhote e morreu de causas naturais.

A cerimônia de despedida foi realizada na sede da unidade no complexo da Polícia Militar, localizado no bairro do Marco, em Belém, como forma de reconhecimento dos oficiais e praças do batalhão ao cão. O animal dedicou toda a sua vida ao serviço policial militar e contribuiu nas operações policiais para combater a criminalidade no Estado.