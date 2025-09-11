Colisão entre motocicleta e ônibus deixa duas pessoas feridas em Ananindeua

Uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas — uma delas em estado grave — na manhã desta quinta-feira (11/9), na avenida Dr. Nonato Sanova, com a travessa WE-36, em Ananindeua, na Grande Belém. Com base no relato de testemunhas, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) informou que o condutor da motocicleta teria avançado a via preferencial, ocasionando a batida entre os veículos, machucando-o e também a mulher que estava com ele. A Polícia Civil informou que a Seccional da Cidade Nova irá instaurar um inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso. Pelas imagens, é possível ver as vítimas desacordadas na via, próximas a um ônibus. Outra gravação mostra uma mulher debaixo do coletivo, que aparece com para-choque e o vidro frontal danificados.

Por enquanto, as circunstâncias do sinistro e o estado de saúde dos feridos, que foram encaminhados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), são desconhecidos.

Em nota, a PC, além de confirmar que irá apurar o sinistro, disse que o motorista do ônibus permaneceu no local e acionou o serviço de emergência. “Em seguida, apresentou-se espontaneamente na Seccional para prestar depoimento, juntamente com o veículo, que foi apreendido. Uma vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias serão solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição.

Já a Semutran se manifestou, também por meio de nota, e afirmou que, "quando as equipes da SEMUTRAN chegaram ao local, as vítimas já haviam sido socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)" e encaminhadas ao HMUE. "Testemunhas relataram que o condutor da motocicleta teria avançado a via preferencial, ocasionando a colisão. Quando as equipes da SEMUTRAN chegaram ao local, as vítimas já haviam sido socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Uma das vítimas foi conduzida em estado grave", informou.