Belém: PC prende homem suspeito de participação em assalto

Carlos Victor de Vilhena da Silva foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (10/9), em Belém, suspeito de participar de roubo ocorrido em fevereiro deste ano. Segundo a PC, o crime aconteceu no dia 27 daquele mês, quando homens invadiram uma casa durante a madrugada e mantiveram a vítima em cárcere privado até o amanhecer. Na ocasião, foram subtraídos objetos pessoais, uma caminhonete e valores transferidos mediante PIX, sob coação.

As investigações policiais identificaram o suspeito após deixar o veículo roubado, no dia seguinte ao crime, em uma oficina para adulteração da placa de identificação. Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante as apurações, foram extraídas conversas de celular que confirmaram a participação de Carlos no assalto, além de ele ter confessado formalmente o envolvimento no caso depois de ser preso.

Na quarta (10/9), a Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) cumpriu o mandado de prisão preventiva que o suspeito tinha em aberto pelo delito. Carlos já responde na Justiça por roubo e tráfico de drogas. Além dele, Hugo Rodrigo de Oliveira Pereira foi preso por participação no mesmo caso.

As investigações continuam para localizar e capturar os demais suspeitos de envolvimento no roubo.