Homem é preso em flagrante por agredir companheira em São Miguel do Guamá

Um homem foi preso em flagrante, na última quinta-feira (30), pelo crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Polícia Civil do município.

De acordo com a corporação, na noite anterior, a vítima procurou a unidade policial para denunciar que havia sido agredida fisicamente pelo companheiro, que também proferiu ofensas contra ela e danificou seu aparelho celular.

Após o registro da denúncia, os policiais foram até o endereço indicado pela mulher. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito dentro da residência, onde também estava a filha do casal, uma criança de 7 anos, que havia sido deixada trancada no imóvel.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de São Miguel do Guamá, onde permanece à disposição da Justiça.