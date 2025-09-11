Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Motoristas trocam socos durante briga de trânsito na avenida Júlio César, em Belém

Uma filmagem da confusão circulou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (11/9)

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a briga registrada na avenida Júlio César. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um vídeo de uma briga de trânsito entre dois motoristas circulou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (11/9). A partir da gravação, é possível identificar que o episódio ocorreu na avenida Júlio César, em Belém. Porém, as autoridades não informaram quando o caso ocorreu.

A filmagem mostra dois homens se desferindo socos na via. Um deles está deitado no chão, enquanto o outro está por cima. Uma mulher tenta apartar a confusão, puxando um dos envolvidos pela camisa.

Depois disso, um homem surge e separa a briga. “Olha o que fez com o meu carro”, diz um dos homens participantes da pancadaria. “Olha o que fez com o meu”, responde o outro, apontando para o automóvel. Após xingamentos, a filmagem termina.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o caso. Em nota, a PC informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.

 

 

 

polícia

motoristas trocam socos

briga de trânsito

júlio césar

belém
Polícia
.
