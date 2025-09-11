Briga por bebida termina em morte em Goianésia do Pará

Um homem, de nome não revelado, morreu no fim da noite de quarta-feira (10/9) em Goianésia do Pará, no sudeste do estado. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o crime ocorreu por conta de briga por bebida. O principal suspeito de cometer o crime, que também não teve o nome divulgado, foi preso. A causa da morte não foi esclarecida.

As autoridades souberam do caso, que ocorreu na rodoviária do município, por volta das 23h25. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo de um homem sangrando e um outro que estava próximo. Este último foi detido em flagrante.

Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro à vítima. No entanto, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória após dar entrada no hospital municipal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.