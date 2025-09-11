Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Briga por bebida termina em morte em Goianésia do Pará

O principal suspeito de cometer o crime foi preso pela polícia

O Liberal

Um homem, de nome não revelado, morreu no fim da noite de quarta-feira (10/9) em Goianésia do Pará, no sudeste do estado. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o crime ocorreu por conta de briga por bebida. O principal suspeito de cometer o crime, que também não teve o nome divulgado, foi preso. A causa da morte não foi esclarecida.

As autoridades souberam do caso, que ocorreu na rodoviária do município, por volta das 23h25. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo de um homem sangrando e um outro que estava próximo. Este último foi detido em flagrante.

Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro à vítima. No entanto, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória após dar entrada no hospital municipal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

briga por bebida

termina em morte

goianésia do pará

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INTERVENÇÃO POLICIAL

Suspeito de homicídios morre e outro é preso pela Polícia Militar em Altamira

A intervenção policial ocorreu na tarde de quarta-feira (10), no bairro Colinas

11.09.25 14h18

POLÍCIA

Briga por bebida termina em morte em Goianésia do Pará

O principal suspeito de cometer o crime foi preso pela polícia

11.09.25 12h58

POLÍCIA

Belém: PC prende homem suspeito de participação em assalto

O crime ocorreu em fevereiro deste ano e, segundo a Polícia Civil, homens invadiram uma casa durante a madrugada e mantiveram a vítima em cárcere privado até o amanhecer

11.09.25 12h21

POLÍCIA

Motoristas trocam socos durante briga de trânsito na avenida Júlio César, em Belém

Uma filmagem da confusão circulou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (11/9)

11.09.25 11h26

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Policiais investigam vazamento de fotos de médica encontrada morta em presídio

Daniele Barreto foi presa após ser acusada de estar envolvida no assassinato do marido

10.09.25 16h28

POLÍCIA

Colisão entre motocicleta e ônibus deixa duas pessoas feridas em Ananindeua

Testemunhas relataram que o condutor da motocicleta teria avançado a via preferencial, ocasionando a batida entre os veículos

11.09.25 10h26

POLÍCIA

Homem é preso por filmar e divulgar vídeo íntimo de casal dentro de embarcação no Marajó

As investigações das autoridades apontaram que o suspeito teria registrado a intimidade do casal por um buraco na parede de ferro que dividia a cabine e o camarote onde os dois estavam

11.09.25 8h57

POLÍCIA

Motoristas trocam socos durante briga de trânsito na avenida Júlio César, em Belém

Uma filmagem da confusão circulou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (11/9)

11.09.25 11h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda