Colisão entre carro e moto termina com morte de homem na BR-230, no sudoeste do Pará

Uma colisão entre dois veículos terminou com a morte de um homem de 58 anos na noite de quinta-feira (13), na BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, no trecho entre os municípios de Altamira e Brasil Novo, sudoeste do Pará. Manoel Rodrigues de Melo pilotava uma motocicleta e seguia em direção a Brasil Novo. A princípio, um carro, que seguia no caminho contrário, o atingiu ao tentar ultrapassar uma carreta. Porém, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é proibida a realização de ultrapassagem no local.

Segundo o Confirma Notícia, Manoel estava sozinho na moto e carregava na garupa uma sacola com verduras. Por outro lado, o automóvel que atingiu a vítima, era ocupado por três pessoas. No bolso do motociclista foi encontrado a habilitação, mais de mil reais em espécie e outros documentos, ainda conforme o portal da região.

Um passageiro do carro envolvido no sinistro, que não teve o nome revelado, disse à polícia que tinha saído de Itaituba, sudoeste do Pará, e seguia para Parauapebas, sudeste do estado.

Além disso, testemunhas relataram para as autoridades que Manoel morava no Travessão da 7, área rural de Brasil Novo. Na hora do acidente, ele estava de capacete.

O carro foi encaminhado para o pátio da delegacia de Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. Em nota, a instituição policial, além de confirmar a morte de Manoel, disse que "o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito permaneceu no local do crime e se apresentou na Seccional de Altamira, onde foi ouvido". Não houve prisão, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

As informações são do Confirma Notícia