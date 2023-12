Colisão entre moto e carro deixa duas pessoas mortas no sudeste do Pará

Adielson Alves de Lima, de 37 anos, e Ricardo Sampaio da Cunha, 39, morreram em um acidente de trânsito no KM 34 da PA-160, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Testemunhas relataram que as vítimas seguiam em uma motocicleta quando foram atingidas por um carro.

Segundo apuração do site Correio de Carajás, os corpos das vítimas teriam sido encontrados na manhã desta terça-feira (26), mas, testemunhas teriam informado que o acidente ocorreu entre 21h e 22h da segunda (25).

A polícia esteve no local juntamente com uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) para remover os corpos, que ficaram caídos em um matagal à margem da rodovia. No local do acidente, a Polícia Científica do Pará (PCP) coletou destroços da moto e também do veículo que provocou o acidente para esclarecer a dinâmica da colisão.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Informações que possam auxiliar as autoridades na localização do condutor e do veículo, que já se sabe, é de cor branca, podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.