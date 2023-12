Acidente fatal no Telégrafo: Mais de 7 mil pessoas ficam sem energia elétrica

O acidente que vitimou um ciclista, na tarde desta terça-feira (26), na avenida Pedro Álvares Cabral, bairro do Telégrafo, em Belém, deixou 7.122 usuários sem energia elétrica. Segundo a concessionária de energia, uma equipe técnica trabalha para restabelecer o serviço quanto antes. A colisão entre uma picape e o ciclista aconteceu por volta das 17h.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o ciclista foi atingido por uma caminhonete, supostamente, em alta velocidade. O condutor - identificado como Cleiton Daniel Ribeiro da Silva, de 32 anos, também apresentava sinais de embriaguez. Antes de atingir a vítima, o motorista da caminhonete arrancou um poste de energia elétrica, deixando milhares de residências no ​escuro. Ele foi apresentado na Seccional da Sacramenta para a realização dos procedimentos legais.

VEJA MAIS

Confira a nota da Equatorial

“A Equatorial Pará informa que um acidente de trânsito provocou o abalroamento de um poste na avenida Pedro Álvares Cabral, na tarde desta terça-feira, 26. Equipes da distribuidora já estão no local. No momento, manobras são realizadas para normalizar o fornecimento de energia aos cerca de 7.122 clientes que tiverem o serviço comprometido. A substituição do poste só será realizada após a perícia liberar o corpo da pessoa que, lamentavelmente, faleceu por conta deste acidente”, diz o comunicado da concessionária de energia enviado à imprensa.