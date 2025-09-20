Capa Jornal Amazônia
Colisão entre lanchas deixa um morto e outra pessoa gravemente ferida em Santarém

Acidente ocorreu na noite de sexta-feira, no rio Tapajós

O Liberal
fonte

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após a colisão de duas embarcações no rio Tapajós, em Santarém (Foto: Reprodução/Jornal O Impacto)

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após a colisão de duas embarcações no rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (19). Segundo as primeiras informações, a falta de luminosidade pode ter contribuído para a colisão. A embarcação maior acabou passando por cima de uma menor, que transportava duas pessoas. O condutor da embarcação envolvida prestou socorro após a batida. As informações são do jornal O Impacto.

As vítimas foram levadas até a margem, no píer da avenida Tapajós, no bairro Aldeia. Francinelson Liberal de Sousa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A companheira dele, Noemia Ferreira Batista, de 39 anos, recebeu atendimento de emergência e foi encaminhada ao Hospital Municipal. "Um dos passageiros veio a óbito durante a colisão e uma das passageiras está gravemente ferida, com fratura no braço e fratura na mandíbula", informou o médico Raul Almeida, do Samu.

O tenente Jonathas, do 3º Batalhão da Polícia Militar, contou que o acidente ocorreu a cerca de 300 metros do píer. “O condutor disse que não percebeu a lancha menor devido à escuridão. Após a colisão, tentou prestar todo o apoio possível às vítimas”, afirmou. Em nota, a Polícia Civil informa que a Seccional de Santarém apura as circunstâncias do acidente. Um homem morreu no local e uma mulher foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

 

colisão entre lanchas deixa um morto e outra pessoa gravemente ferida em santarém

jornal amazônia
Polícia
