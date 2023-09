Colisão entre dois carros deixa um morto e pelo menos cinco feridos na BR 316, em Igarapé-Açu

Uma colisão entre dois carros foi registrada na tarde desta sexta-feira (29), na rodovia BR 316, à altura do km 99, em Igarapé-Açu, no nordeste paraense. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu, conforme informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente ocorreu por volta das 14h.

Os dois carros envolvidos no acidente ficaram gravemente danificados, como é possível observar nas imagens divulgadas pela PRF. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para o local da ocorrência. A PRF segue no local.

As causas do acidente ainda não foi detalhada pelas autoridades policiais. Até o momento, há informações sobre a identidade dos envolvidos no acidente. Segundo a PRF, a vítima que foi a óbito seria uma criança, de idade também não revelada até então. O estado de saúde dos feridos ainda não foi detalhado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou maiores detalhes para a Polícia Civil e para o Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.