Em Belém, três veículos se envolvem em acidente de trânsito nesta sexta; veja

Um acidente de trânsito envolveu três veículos, nesta sexta-feira (29), na avenida Dr. Freitas, em Belém. Um dos automóveis atingiu um poste de iluminação, que ficou inclinado. As primeiras informações indicam que o acidente ocorreu por volta das 5h.

Um dos automóveis bateu na grade em frente a um estabelecimento comercial que vende produtos por atacado. Por volta das 7h, os três automóveis permaneciam no local do acidente. Equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal de Belém e da Equatorial estão no endereço do acidente adotando as providências devidas. O acidente ocorreu no sentido da avenida Senador Lemos. Ainda não há detalhes sobre possíveis feridos.

A Equatorial Pará informa que uma equipe está no local para avaliar a situação e tomar as medidas de segurança necessárias. E que, neste momento, não há clientes sem energia elétrica em seus imóveis. No entanto, quando o poste for substituído, ainda nesta manhã, o fornecimento para os clientes deverão ser desligados para a realização do serviço, acrescentou.