Motorista de caminhão morre carbonizado na Transamazônica

O motorista Luís Bezerra Júnior, de 39 anos, morreu na tarde da última quarta-feira (27), vítima de um grave acidente de trânsito na rodovia BR-230, a Transamazônica. Ele dirigia um caminhão carregado com madeira serrada, que pegou fogo.

O acidente aconteceu por volta das 17h30, a cerca de dois quilômetros da vila conhecida como Bom Jardim, na área rural do município de Pacajá, região sudoeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, com base em informações de moradores da área, a tragédia ocorreu quando o motorista passava por uma curva, perdeu o controle da direção e o veículo tombou às margens da estrada, ocasionando um incêndio. Segundo informações do site Correio de Carajás, Luís Júnior não conseguiu sair a tempo da cabine do veículo e morreu carbonizado.

Estiveram no local do acidente equipes da Polícia Civil, que acionaram a Polícia Científica de Tucuruí para a remoção do cadáver, além de uma unidade da Polícia Federal Rodoviária (PRF) e a companhia de trânsito de Pacajá. As causas do acidente estão sendo investigadas. Luís Júnior havia saído da cidade de Anapu com a carga de madeira serrada e tinha como destino o estado da Bahia.