Colisão entre carro e moto termina com morte e três pessoas feridas em Altamira

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta terminou com a morte de uma pessoa e deixou outras três feridas na Gleba Assurini, zona rural de Altamira, no sudoeste do Pará, na noite de domingo (21/9). A moto, conduzida por Maurício Souza, colidiu de frente com o automóvel. Maurício morreu ainda no local.

A batida ocorreu em uma curva localizada a cerca de 3 quilômetros do porto da balsa. Segundo o portal Confirma Notícia, o impacto foi tão forte que arremessou as duas mulheres que estavam na garupa da motocicleta. Uma delas chegou a bater contra o teto do carro. Ambas ficaram gravemente feridas e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Por enquanto, o estado de saúde delas é desconhecido.

O motorista do automóvel também se feriu gravemente, ainda de acordo com o Confirma Notícia, e chegou a perder a consciência. Ele foi levado para atendimento médico. Não foi divulgado o quadro clínico dele.

A Polícia Científica esteve no local para remover o corpo da vítima e realizar a perícia do sinistro de trânsito. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.