Polícia

Dono de prédio no Guamá é autuado por desvio de energia que abasteceria 574 casas em Belém

Tudo foi constatado durante uma operação de combate conjunta das polícias Civil e Científica e também da Equatorial Pará

O Liberal

O dono de um prédio localizado no bairro do Guamá, em Belém, foi autuado nesta quarta-feira (7/1), durante uma operação de combate conjunta das polícias Civil e Científica e também da Equatorial Pará, por suspeita de fraude no consumo de energia desde 2021. Ele foi levado até a delegacia para prestar depoimento. Segundo as autoridades, a energia que ele teria desviado daria para abastecer cerca de 574 casas de consumo médio durante um mês inteiro.

Durante as inspeções, os peritos e agentes identificaram irregularidades graves no medidor de energia. Segundo o levantamento técnico realizado após a ação, os desvios nesse imóvel somavam mais de 172 mil quilowatts-hora (kWh).

As autoridades reforçam que o furto de energia elétrica é uma prática ilegal e perigosa, com risco de provocar acidentes graves e fatais. A conduta é tipificada como crime no Código Penal Brasileiro, enquadrada no artigo 155, que equipara a energia elétrica a "coisa móvel" para fins de furto, prevendo penas de reclusão e multa.

A Equatorial Pará mantém canais permanentes para que a população possa auxiliar no combate a esse tipo de crime. As denúncias de fraudes e ligações clandestinas podem ser feitas de forma anônima e segura. Os clientes podem utilizar a Central de Atendimento pelo número 0800 091 0196, acessar o site oficial da distribuidora ou utilizar o aplicativo da empresa para smartphones. A colaboração da comunidade é essencial para manter a regularidade e a eficiência do sistema elétrico no estado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que, durante ação conjunta com a Polícia Científica e a Equatorial Pará, foi identificada fraude no consumo de energia elétrica em um prédio no bairro do Guamá, em Belém. "O proprietário do imóvel não estava no local no momento da ação, mas será autuado pelo crime de estelionato. Testemunhas são ouvidas e o caso será investigado pela Delegacia de Combate aos Crimes contra Concessionárias de Serviços Públicos", comunicou.

 

Polícia
.
