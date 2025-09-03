Colisão entre carro de passeio e caminhonete mata uma pessoa em Ipixuna do Pará

Uma grave colisão entre um carro de passeio e uma caminhonete deixou uma pessoa morta e duas feridas em Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado. O acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (03), no KM 207 da BR-010. O motorista Rafael Marques Pimont, de 43 anos, que estava no carro branco, morreu no local. Os ocupantes da caminhonete tiveram lesões leves.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu quando ainda estava amanhecendo e havia muita neblina na pista, que liga Paragominas a Ipixuna. Testemunhas relataram que Rafael teria colidido com uma capivara que estava na pista e perdido o controle do carro. Assim, acabou atingindo a lateral da caminhonete que vinha no sentido contrário.

Rafael morreu no local, antes da chegada dos socorristas. O condutor da caminhonete e o carona foram encaminhados para um hospital da região, mas não apresentavam risco de vida. O Núcleo da Polícia Científica de Paragominas foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. Amigos de Rafael estiveram no local e relataram que a vítima morava em Juiz de Fora, município de Minas Gerais, e trabalhava em Paragominas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.