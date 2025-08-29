Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Colisão entre caminhonete e motocicleta deixa homem ferido no sudoeste paraense

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. A Polícia Civil foi acionada e investiga as causas da colisão.

O Liberal
fonte

Colisão entre caminhonete e motocicleta deixa homem ferido no sudoeste paraense. (Reprodução)

Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (29), na região central de Pacajá, no sudoeste do Pará. A colisão envolveu uma caminhonete e uma motocicleta no cruzamento da avenida Castelo Branco com a rua Cândido Mendes.

A vítima, identificada apenas como Alan, foi socorrida e levada ao Hospital Municipal, mas devido à gravidade dos ferimentos precisou ser transferida com urgência para o Hospital Regional de Tucuruí. Segundo informações de testemunhas, ele sofreu múltiplas fraturas nos braços e pernas, além de outros ferimentos pelo corpo.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. A Polícia Civil foi acionada e investiga as causas da colisão. A polícia não forneceu detalhes sobre o condutor da caminhonete.

Colisão entre caminhonete e motocicleta deixa homem ferido no sudoeste paraense
