Colisão entre caminhonete e motocicleta deixa homem ferido no sudoeste paraense
Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (29), na região central de Pacajá, no sudoeste do Pará. A colisão envolveu uma caminhonete e uma motocicleta no cruzamento da avenida Castelo Branco com a rua Cândido Mendes.
A vítima, identificada apenas como Alan, foi socorrida e levada ao Hospital Municipal, mas devido à gravidade dos ferimentos precisou ser transferida com urgência para o Hospital Regional de Tucuruí. Segundo informações de testemunhas, ele sofreu múltiplas fraturas nos braços e pernas, além de outros ferimentos pelo corpo.
As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. A Polícia Civil foi acionada e investiga as causas da colisão. A polícia não forneceu detalhes sobre o condutor da caminhonete.
