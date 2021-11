Colisão entre caminhão e van deixa uma pessoa gravemente ferida em Capanema

Um caminhão e uma van colidiram, na manhã desta quinta-feira (11), no quilômetro 157 da rodovia BR-308, no município de Capanema, nordeste do Pará. Uma pessoa ficou gravemene ferida.

Foi uma colisão lateral. Os dois veículos vinham em sentidos opostos. O caminhão seguia em direção a Bragança. A van ia em direção ao centro do município de Capanema. Por razões que ainda estão sendo levantadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motoristas invadiu a pista e acabou causando o acidente.

Caminhão envolvido no acidente virou e saiu da pista (Nucom / PRF)

Para o motorista da van, a colisão foi mais grave, pois atingiu exatamente o lado do condutor. Apesar dos ferimentos graves, ele foi socorrido com vida.