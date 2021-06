Cinco são mortos em confronto com a PM em São Félix do Xingu

Uma intervenção policial resultou na morte de cinco pessoas na noite da última terça-feira (22), em em São Félix do Xingu. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, durante uma incursão ao Setor Vitória, em resposta a uma denùncia anônima sobre a presença de criminosos na área, guarnições foram recebidas a tiros por cinco suspeitos. No confronto, os suspeitos - 4 homens e uma mulher - acabaram mortos.

Vídeos feitos após a troca de tiros que circularam nas redes sociais mostram os corpos empilhados dentro de uma viatura. Informações preliminares repassadas pela PM indicam que as vítimas seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, que vem promovendo uma guerra por pontos de drogas na cidade.

A suspeita é de que os cinco mortos fizessem parte de uma quadrilha que vinha praticando assaltos na região. (Divulgação PM de São Félix do Xingu)

Com eles foram encontrados 2 escopetas, 3 pistolas, 3 revólveres, 2 celulares, munição, drogas, balança de precisão, 2 facões, dinheiro e rádio transmissor. A suspeita é de que eles fizessem parte de uma quadrilha que vinha praticando assaltos na região.

Os cadáveres foram removidos para o necrotério do Hospital Municipal de São Félix do Xingu, onde permaneceram no aguardo de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. Quatro, dos cinco mortos foram identificados: Mateus da Silva Sousa, Getúlio Bonfim Dias Correia, Caroline Sodré Tavares e Carlos Daniel Pimentel Alencar.