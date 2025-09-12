Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cinco réus são condenados por assassinato e ocultação de cadáver de joalheiro de Marabá

O homicídio do vendedor de joias Edilson Pereira de Sousa ocorreu em abril de 2021

O Liberal
fonte

Cinco réus são condenados por assassinato e ocultação de cadáver de joalheiro de Marabá. (Foto: Divulgação / TJPA)

Cinco réus, sendo quatro da mesma família, foram condenados no julgamento sobre o assassinato e ocultação de cadáver do vendedor de joias Edilson Pereira de Sousa, morto em abril de 2021, em Marabá, sudeste do Pará. A sentença foi divulgada na madrugada desta sexta-feira (12), no Tribunal do Júri, em Belém. Um dos seis indicados, Mateus Freitas Mendes, foi o único absolvido.

De acordo com o julgamento, Oinotna confessou que tinha uma dívida de R$ 1,9 milhão e que, por medo, decidiu matar Edilson. Os réus foram sentenciados com penas diversas no julgamento do homicídio qualificado e furto da vítima. São eles:

- Oinotna Silva Ferreira, conhecida como “Tina”, que confessou a participação no crime e relatou ser a mandante do assassinato. Ela foi sentenciada a 21 anos de prisão em regime inicial fechado.

- Maria da Paz Silva Ferreira, conhecida como “Da Paz” (mãe de Oinotna), recebeu 12 anos e teve a prisão expedida. Por ser idosa, teve redução da pena devido à idade.

- Gabryella Ferreira Borgea, a influencer ‘Gaby’, foi condenada a 12 anos por menor participação.

- Raphael Ferreira de Abreu (irmão de Gaby e filho de “Tina”), que foi condenado a 17 anos.

- Bruno Gleander Barbosa França (namorado de Gaby na época) foi sentenciado a 9 anos de prisão.

Durante o julgamento, foi realizada a oitiva de 24 testemunhas, entre policiais, peritos e moradores do condomínio onde o crime aconteceu.

Depoimento

De acordo com o julgamento, Oinotna Silva Ferreira confessou que tinha uma dívida de R$ 1,9 milhão e que, por medo, decidiu matar Edilson. Ela relatou ainda que pagou R$ 50 mil a Bruno Gleander, então namorado da influenciadora Gabryella Ferreira Bogéa, para executar o crime e ocultar o corpo, que foi jogado no Rio Itacaiunas. Segundo a versão de Tina, a motivação seria uma discussão com a vítima por conta dos juros cobrados. Ela disse que se trancou no quarto com os filhos no momento da ação.

Durante o depoimento, Bruno deu outra versão e alegou que, ao chegar ao local, Edilson já estava ferido e que apenas ajudou a transportar o corpo a pedido de Tina. Gaby, por sua vez, afirmou ter agido sob influência de drogas e medo do companheiro. Raphael, filho de Tina, negou participação direta no crime.

O caso

O corpo de Edilson Pereira de Sousa foi encontrado no dia 15 de abril de 2021, às margens do Rio Itacaiunas, em Marabá. A vítima estava desaparecida desde o dia 13 de abril do mesmo ano. O carro de Edilson, modelo Renegade, foi alvo de uma tentativa de incêndio.

Na época, a família de Edilson vivia em Conceição do Araguaia, e o joalheiro havia se mudado para Parauapebas. No entanto, ele ia a Marabá, onde havia iniciado um namoro. A mulher esteve presente no momento do reconhecimento do corpo. A partir do crime, a Polícia Civil abriu um inquérito para identificar os responsáveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Morte de joalheiro em Marabá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

SENTENÇA

Cinco réus são condenados por assassinato e ocultação de cadáver de joalheiro de Marabá

O homicídio do vendedor de joias Edilson Pereira de Sousa ocorreu em abril de 2021

12.09.25 10h48

DNA

No Pará, Polícia Científica já coletou mais de mil perfis de DNA em custodiados

Atualmente, há mais de 10 mil cadastros de condenados de Justiça no Banco Estadual de Perfis Genéticos, coletados nos últimos 7 anos nas unidades prisionais do Estado

12.09.25 9h23

ACIDENTE

Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba

O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12)

12.09.25 9h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Polícia Civil prende atirador e mandante do homicídio de empresário em Castanhal

 O inquérito policial segue em andamento para localizar e prender outros dois envolvidos no crime

11.09.25 20h31

ACIDENTE

Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba

O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12)

12.09.25 9h00

EITA!

Empresário morto em Castanhal: Sócio é suspeito de ser o mandante do crime, diz polícia

Rafael Mota Ribeiro foi preso nesta quinta-feira (11). Além dele, um segundo suspeito também foi capturado no momento em que tentava fugir para São Paulo

11.09.25 21h59

INVESTIGAÇÃO

Turista argentino é encontrado morto no Rio; polícia investiga golpe do 'Boa noite, Cinderela'

A Polícia Civil afirma que a Delegacia de Homicídios da Capital segue em diligências para apurar a autoria e as circunstâncias do crime

11.09.25 22h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda