Cinco pessoas são presas por furto e tráfico de drogas

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar de Tailândia na manhã desta quinta-feira (26). Com elas foram apreendidas 4 motocicletas, 175 unidades de oxi e mais uma pedra de 175 gramas da mesma droga.

Uma equipe da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), unidade vinculada à 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Tailândia, realizava rondas pela rodovia PA-150, quando abordou um suspeito com características semelhantes a um assaltante que havia furtado uma motocicleta na quarta-feira (25). O suspeito, João Castelo Branco, confessou o furto e disse que havia trocado o veículo por uma quantidade de drogas.

Com apoio de uma equipe do Grupamento Tático Operacional (GTO), os policiais da Rocam foram à rua Marupá, Vila Macarrão, onde o suspeito entregou a motocicleta em troca dos entorpecentes. Lá, foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas Gabriela Nunes Cavalcante, Camila Dias da Silva e Carla Alves dos Santos, e também um homem identificado como Adeilton dos Santos. Com o grupo foram apreendidas 175 porções de oxi e mais uma pedra da mesma droga com pesagem de 175 gramas.

Também foram apreendidos 6 aparelhos celulares e 4 motocicletas, entre elas duas que João Castelo Branco havia furtado recentemente na cidade de Tailândia. O grupo foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil e está à disposição da justiça. As informações são do Correio de Carajás.