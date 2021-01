Cinco pessoas são presas por tráfico de animais silvestres em Paragominas

Cinco pessoas foram presas transportando animais silvestres e diversas armas de fogo, na manhã da última terça-feira (12), no município de Paragominas, no sudeste paraense. A prisão foi realizada por equipes que atuam no 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM), que flagraram os caçadores em um veículo que estava a caminho do estado do Maranhão.

A equipe policial foi informada, por meio de denúncias anônimas, que caçadores dos municípios de Garrafão, Nova Esperança do Piriá e Paragominas, todos no Pará, estavam transportando diversos animais para o estado do Maranhão. Os policiais iniciaram as buscas na estrada que liga os dois estados e conseguiram deter os suspeitos em uma caminhonete.

No veículo foram apreendidas sete armas de fogo, diversos cartuchos com munições intactas, 26 “bufetes” - um tipo de armadilha feita com uma espingarda rústica para abater caças na beira das matas -, cinco facões, seis frascos de chumbo e pólvora, além de nove animais silvestres, dentre eles: três tatus, duas pacas, dois jacarés, uma capivara e um pássaro ameaçado de extinção.

A quadrilha foi presa em flagrante e conduzida, junto com todo material apreendido e animais abatidos, para a Delegacia de Polícia Civil de Paragominas, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.