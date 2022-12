Cinco pessoas morrem em tiroteio em Toronto

A polícia de Toronto, no Canadá, aponta um idoso de 73 anos como o atirador que matou 5 pessoas e deixou outra ferida, na noite do último domingo (18). Com informações do site Metrópoles.

O crime ocorreu em um condomínio em Vaughan, Toronto, no Canadá. A polícia identificou o homem como Francesco Villi, ele morreu no local depois de ser baleado por um policial.

O tiroteio ocorreu na noite do último domingo. De acordo com Jim MacSween, chefe da polícia de York, morreram três homens e duas mulheres, e uma mulher de 66 anos está ferida e segue internada.

MacSween afirma que os policiais estão trabalhando para determinar o motivo do tiroteio.