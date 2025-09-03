Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cinco garimpos ilegais de ouro são fechados pela PF no nordeste do Pará

Com apoio do Ibama, a operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão e inutilizou maquinários em Cachoeira do Piriá

O Liberal
fonte

Cinco garimpos ilegais de ouro são fechados pela PF no nordeste do Pará. (Foto: Polícia Federal)

Cinco garimpos ilegais de ouro foram fechados pela Polícia Federal no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará. A ação foi realizada como apoio do Ibama no âmbito da operação Echo 177, na segunda-feira e terça-feira (1º e 2/09). Os agentes inutilizaram nove pás-carregadeiras e cerca de 45 motores nos pontos de extração proibidos.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão relativos a dez processos minerários que operavam de forma ilegal na região, próxima à divisa com o estado do Maranhão. Também foram destruídas estruturas de apoio usadas para a extração, carregamento e logística ilegal de ouro.

Segundo a PF, os garimpos funcionavam sem autorização da Agência Nacional de Mineração. No local foram encontradas evidências do uso de cianeto no processo de beneficiamento do minério, substância tóxica com elevado potencial nocivo à saúde humana e ao equilíbrio ambiental.

As investigações seguem, com a adoção das medidas legais cabíveis, visando à responsabilização dos envolvidos e à recuperação das áreas ambientalmente degradadas.

