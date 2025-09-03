Cinco garimpos ilegais de ouro são fechados pela PF no nordeste do Pará

Cinco garimpos ilegais de ouro foram fechados pela Polícia Federal no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará. A ação foi realizada como apoio do Ibama no âmbito da operação Echo 177, na segunda-feira e terça-feira (1º e 2/09). Os agentes inutilizaram nove pás-carregadeiras e cerca de 45 motores nos pontos de extração proibidos.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão relativos a dez processos minerários que operavam de forma ilegal na região, próxima à divisa com o estado do Maranhão. Também foram destruídas estruturas de apoio usadas para a extração, carregamento e logística ilegal de ouro.

Segundo a PF, os garimpos funcionavam sem autorização da Agência Nacional de Mineração. No local foram encontradas evidências do uso de cianeto no processo de beneficiamento do minério, substância tóxica com elevado potencial nocivo à saúde humana e ao equilíbrio ambiental.

As investigações seguem, com a adoção das medidas legais cabíveis, visando à responsabilização dos envolvidos e à recuperação das áreas ambientalmente degradadas.