Cinco equipes especializadas dos Bombeiros atuam para conter incêndios florestais em Mosqueiro

Equipes do Corpo de Bombeiros de Belém, Ananindeua e Santa Izabel do Pará se uniram em uma força tarefa para combater focos de incêndios florestais em Mosqueiro. Conforme o CBM, nesta quarta-feira (6/11), cinco equipes especializadas com 20 militares estão empenhados a minimizar os impactos das queimadas na região.

Os casos de incêndios nas vegetações no Distrito de Mosqueiro, em Belém, tem sido motivo de preocupação e denúncias de moradores da área. Diante dos vários casos registrados nas últimas semanas, equipes têm sido montadas para reduzir os casos.

De acordo com informações do CBM, “o 20° Grupamento de Bombeiro Militar do distrito, além de equipes, viaturas e embarcações de Santa Izabel, de Ananindeua e do Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) estão atendendo às ocorrências de incêndios florestais em Mosqueiro”. Para atuar na ilha, ao todo, equipes treinadas nesse tipo de combate estão no local.