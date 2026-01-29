Ciclista perde o braço ao ser atingido por caminhão em Benevides

Um homem identificado como Antônio Abreu, cuja idade não foi divulgada, ficou gravemente ferido no início da tarde desta quinta-feira (29) após um acidente de trânsito na avenida Joaquim Pereira de Queiroz, no Centro de Benevides, na Grande Belém.

De acordo com informações da polícia, Antônio seguia de bicicleta quando foi atingido por um caminhão que realizava uma curva na via. O acidente foi registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos, que mostram o momento da colisão.

A vítima ficou presa sob o veículo e foi encontrada caída no chão após o impacto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro ao homem, que foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Até o momento, o estado de saúde não foi divulgado.

Agentes de trânsito do município atuaram na ocorrência e realizaram a orientação do tráfego na área. O motorista do caminhão foi orientado a procurar uma unidade policial, o que foi feito em seguida.

O caso foi registrado na Delegacia de Benevides, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.