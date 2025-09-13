Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Ciclista morre atropelada por caminhonete em Tucuruí

O motorista deixou o local sem prestar socorro. O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica.

O Liberal
fonte

Ciclista morre atropelada por caminhonete em Tucuruí. (Reprodução)

Uma ciclista morreu após ser atropelada por uma caminhonete na tarde desta sexta-feira (12), na rodovia BR-422, em Tucuruí, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Francileide da Costa e Silva. O caso é apurado pela 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

De acordo com informações de testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 17h20, nas proximidades do Sítio Deus é Grande. Uma caminhonete vermelha atingiu a ciclista, que caiu no asfalto. O motorista deixou o local sem prestar socorro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a mulher já estava morta. O corpo foi removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML).

Horas depois, por volta das 21h30, um homem compareceu à delegacia conduzindo uma caminhonete semelhante à registrada em imagens do atropelamento. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para confirmar se o veículo é o mesmo envolvido no acidente e se o condutor que se apresentou era quem dirigia no momento da ocorrência.

A polícia informou ainda que a ocorrência foi registrada como homicídio culposo no trânsito, modalidade em que não há intenção de matar, mas existe responsabilidade pela morte.

Polícia
.
