Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ciclista morre após acidente de trânsito envolvendo motocicleta em Soure

A colisão foi registrada na noite de domingo (21), em um cruzamento do bairro Tucumanduba

O Liberal
fonte

Ciclista morre após acidente de trânsito envolvendo motocicleta em Soure. (Foto: Redes Sociais)

Um ciclista identificado como Francisco Batalha, de 28 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito em Soure, no Marajó. O acidente ocorreu na noite de domingo (21), no cruzamento da Travessa 30 com a 4ª Rua, no bairro Tucumanduba. Segundo as informações iniciais, a vítima trafegava em sua bicicleta quando teria sido atingida por uma motocicleta. O condutor da moto também ficou gravemente ferido.

Segundo as informações iniciais, a colisão teria ocorrido quando o ciclista tentou atravessar a pista da 4ª Rua. Ele teria sido atingido pelo condutor da moto, que estaria em alta velocidade. Com o impacto, os dois caíram na pista e ficaram com várias lesões. Várias pessoas se amontoaram no local e uma confusão teria ocorrido devido uma parte da população querer levar as vítimas para o hospital antes da chegada da ambulância.

A Polícia Militar foi chamada para dar apoio na situação. O ciclista e o condutor da moto receberam os primeiros atendimentos no local e depois foram encaminhados pelos socorristas para o Hospital Municipal de Soure. A morte de Francisco teria sido confirmada pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Após receber atendimento médico, o condutor da moto teria sido detido em flagrante pelo crime de homicídio culposo. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Soure para os procedimentos cabíveis. Todas as circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente com morte

colisão entre moto e bicicleta
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é encontrado esfaqueado e amarrado em tentativa de homicídio em Santarém

O crime ocorreu na noite de domingo (21), no bairro Amparo

22.09.25 9h44

POLÍCIA

Recém-nascida é salva de engasgo por ação rápida de policial militar em Outeiro

Caso ocorreu no último sábado (20), durante patrulhamento na avenida Paulo Costa

22.09.25 9h14

INVESTIGAÇÃO

Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas após briga em Tomé-Açu

O crime ocorreu na manhã de domingo (21), na comunidade da Vila Forquilha

22.09.25 9h03

SEGURANÇA

Operação Impulsus 2: mais de 1.600 abordagens e 12 prisões são realizadas em Marituba

A iniciativa teve como objetivo enfrentar a criminalidade com medidas preventivas e repressivas, reforçando a segurança e oferecendo mais tranquilidade à população

21.09.25 18h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

DJ morre em acidente de moto após cair em igarapé em Santo Antônio do Tauá

Segundo informações preliminares que circulam nas redes sociais, Juninho retornava de um evento quando perdeu o controle da moto ao atravessar a ponte de um igarapé

21.09.25 16h51

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é encontrado esfaqueado e amarrado em tentativa de homicídio em Santarém

O crime ocorreu na noite de domingo (21), no bairro Amparo

22.09.25 9h44

INVESTIGAÇÃO

Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas após briga em Tomé-Açu

O crime ocorreu na manhã de domingo (21), na comunidade da Vila Forquilha

22.09.25 9h03

FIM DAS BUSCAS

Corpo de jovem morta em Tribunal do Crime é encontrado em área de mata

Adriana Miranda teve a sentença determinada por integrantes do Comando Vermelho em Igarapé-Miri

22.09.25 11h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda