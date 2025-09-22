Ciclista morre após acidente de trânsito envolvendo motocicleta em Soure
A colisão foi registrada na noite de domingo (21), em um cruzamento do bairro Tucumanduba
Um ciclista identificado como Francisco Batalha, de 28 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito em Soure, no Marajó. O acidente ocorreu na noite de domingo (21), no cruzamento da Travessa 30 com a 4ª Rua, no bairro Tucumanduba. Segundo as informações iniciais, a vítima trafegava em sua bicicleta quando teria sido atingida por uma motocicleta. O condutor da moto também ficou gravemente ferido.
Segundo as informações iniciais, a colisão teria ocorrido quando o ciclista tentou atravessar a pista da 4ª Rua. Ele teria sido atingido pelo condutor da moto, que estaria em alta velocidade. Com o impacto, os dois caíram na pista e ficaram com várias lesões. Várias pessoas se amontoaram no local e uma confusão teria ocorrido devido uma parte da população querer levar as vítimas para o hospital antes da chegada da ambulância.
A Polícia Militar foi chamada para dar apoio na situação. O ciclista e o condutor da moto receberam os primeiros atendimentos no local e depois foram encaminhados pelos socorristas para o Hospital Municipal de Soure. A morte de Francisco teria sido confirmada pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar.
Após receber atendimento médico, o condutor da moto teria sido detido em flagrante pelo crime de homicídio culposo. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Soure para os procedimentos cabíveis. Todas as circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.
