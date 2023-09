Chef de cozinha é morto após ser esfaqueado em Parauapebas

Um homem identificado como Erick Jonathan Silva, de 35 anos, foi esfaqueado e morreu na tarde deste sábado (2), em um estabelecimento de distribuição de bebidas, localizado na Rua 15, no bairro Cidade Nova, em Parauapebas, município do sudeste do estado. Conforme as informações iniciais, o assassino, que não foi identificado, ainda teria conseguido esfaquear um outro homem chamado Manoel Oliveira das Chagas, que também estaria no local do crime.

Tudo ocorreu por volta de 13h30 da tarde. Erick, que trabalhava como chef de cozinha no município e é natural de Araxá, estado de Minas Gerais, estaria consumindo bebidas alcoólicas no local. De acordo com informações da Guarda Municipal, Erick estava acompanhado de amigos e duas mulheres numa mesa quando o assassino chegou pelas costas e desferiu a facada fatal na região do pescoço. Ele ainda tentou correr, mas acabou morrendo na calçada do estabelecimento. Além disso, o assassino também teria conseguido atingir Manoel com três golpes de faca. A segunda vítima, mesmo ferida, ainda teria conseguido correr para fugir do assassino e foi para um posto de combustíveis, do outro lado da praça, onde acabou caindo e foi resgatado ainda com vida por uma ambulância do SAMU. Depois do crime, o autor fugiu do local. Erick morreu na hora e Manoel foi encaminhado ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP).

Investigadores da Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas estiveram no local para verificar a situação e abriram inquérito para apurar a morte de Erick. A Polícia Militar e a Guarda Municipal fizeram rondas pelas imediações da praça na tentativa de localizar o autor das facadas, mas não conseguiram. As autoridades estão em posse das imagens das câmeras de segurança internas do estabelecimento e das imediações, que serão analisadas. Uma das filmagens ainda mostra o suspeito dentro do estabelecimento, de camisa preta e bermuda jeans.