Cerca de três milhões em eletrônicos são apreendidos com norte-americana no Aeroporto de Belém

Uma norte-americana, um policial militar e um motorista foram presos por descaminho, na manhã desta segunda-feira (5), no Aeroporto Internacional de Belém. Segundo a Polícia Federal, o trio é suspeito de estar em posse de equipamentos eletrônicos de última geração trazidos dos Estados Unidos. A carga ainda não foi contabilizada, mas estima-se que seja avaliada em três milhões de reais. Além disso, uma caminhonete de 300 mil que levaria a carga também foi apreendida pela PF.

Segundo a PF, o equipamento foi encontrado pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária, que verificou a bagagem de uma passageira vinda da cidade de Fort Lauderdale, nos EUA. O raio-x atestou o transporte dos produtos eletrônicos, que foram importados de maneira irregular, sem pagamentos de impostos.

As dezenas de equipamentos estavam divididos em quatro malas. Conforme as autoridades, quase um milhão seria somente de Iphone 15 Pro Max. Além disso, também havia Macbook, Apple Watch Ultra 2, fones de ouvido, canetas Ipad, dezenas de Iphones recondicionados de gerações anteriores e mais de 20 relógios de luxo.

No estacionamento do aeroporto, dois homens aguardavam a suspeita, entre eles, um policial militar lotado no Piauí. Os três foram presos e levados com o veículo e a carga à Superintendência da Polícia Federal no Pará.