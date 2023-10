Cavalgada termina em briga generalizada e viraliza nas redes sociais; vídeo

Uma briga generalizada foi registrada, no último domingo (8), após uma cavalgada, em Jacundá, município do sudeste paraense. Até o momento, não há informação sobre os motivos da confusão. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento da pancadaria, que envolveu socos, pontapés e muita gritaria.

No meio de toda a situação, copos foram arremessados. Nas imagens, é possível observar que um homem puxou uma faca, mas logo foi segurado por outras pessoas. Diversos homens e mulheres estavam envolvidos na briga. Algumas pessoas tentaram conter o tumulto, enquanto outras apenas assistiam a toda a situação.

Testemunhas afirmam que a briga aconteceu após desentendimento entre membros de diferentes comitivas que participavam do evento. Iniciou com ofensas e agressões verbais, mas logo se transformou em violência física.

Até o momento, não se tem informações sobre possíveis feridos e a identidade das pessoas envolvidas no tumulto. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno. As informações são do perfil Guerreiros do Pará.