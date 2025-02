Catador de recicláveis morre carbonizado durante incêndio em Marituba

O catador de materiais recicláveis Raimundo Nonato Uitler Clemente, de 66 anos, morreu carbonizado depois que uma casa de madeira pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (31/1), na Rua Beira Rio, que fica no bairro Santa Lúcia, em Marituba, na Grande Belém. De acordo com as autoridades, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que foi acionada ao sinistro, encontrou o corpo da vítima em um dos cômodos do imóvel.

Por volta das 3h, o CBM foi acionado ao caso para controlar o incêndio no imóvel. Assim que os militares chegaram no local, o fogo já tinha consumido a residência. O Corpo de Bombeiros então controlou as chamas e, após o trabalho, localizaram o corpo de Raimundo carbonizado. As polícias Militar (PM) e Científica (PCEPA) foram acionadas ao caso.

Até o fim da manhã desta sexta (31/1), as circunstâncias do incêndio ainda eram desconhecidas. Em nota, o CBMPA informou à Redação Integrada de O Liberal "que atendeu a ocorrência de incêndio em uma residência que teve perda parcial. O corpo da vítima foi entregue à Polícia Científica. Foi solicitado perícia". Já a Polícia Civil comunicou que "apura as circunstâncias da morte de Raimundo Nonato Uitler Clemente". Perícias foram solicitadas para auxiliar a investigação.