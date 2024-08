Castanhal: Homem é preso após levar choque em cerca elétrica durante fuga da polícia

Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Castanhal, região nordeste paraense, com 17 pedras de crack e um aparelho celular com registro de roubo e furto, por volta das 17h45 da tarde de terça-feira (20), no bairro da Saudade II.

VEJA MAIS

De acordo com as informações do boletim da Polícia Militar, o homem foi identificado como Deyverson F.N e estaria em atitude suspeita nas proximidades do chamado “beco do índio”, no bairro da Saudade II. Ao perceber a aproximação da guarnição da PM, teria se jogado fora um embrulho e fugiu correndo.

Na fuga o suspeito invadiu uma residência localizada na rua Teodomiro Ribeiro. Ainda de acordo com o relatório da PM, o homem pulou vários quintais até chegar em uma residência na rua São José, onde sofreu um choque na cerca elétrica e caiu bruscamente no quintal da casa ficando com várias escoriações pelo corpo.

O acusado foi levado pelos moradores para o interior da casa invadida, onde ficou até a chegada da equipe da PM.

Deyverson foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do centro de Castanhal, assim como as 17 pedras de crack e o aparelho celular da marca Xiaomi Redmi 12C, que apresentava registro de roubo/furto no sistema da PC.