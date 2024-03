Castanhal: câmera de segurança de uma residência registra furto durante a madrugada de domingo (03)

A câmera de segurança de uma residência, localizada no bairro do Caiçara, em Castanhal, nordeste paraense, registra o momento exato em que um homem pula o muro da casa e furta alguns pertences do imóvel. O caso aconteceu na madrugada de domingo (03).

As imagens mostram um homem sem camisa e vestindo uma bermuda clara, subindo no muro, onde estava a câmera. Ela caminha pelo muro e ainda se aproxima do equipamento e fica olhando, fato que ajudou na identificação do acusado, horas depois do fato ocorrido.

De acordo com o sub comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, o Major Allan Mariano, a proprietária do imóvel acionou a Polícia por meio do número 190, assim que acordou e percebeu que faltavam diversos pertences.

“Ela informou tudo que deu falta e também todas as características do indivíduo. Os policias que atenderam a ocorrência de posse das informações e das imagens da câmera de segurança da casa, fizeram buscas e incursões. O causado foi preso na área da Ceasa ainda pela manhã do domingo”, contou.

Eduardo O. da Silva foi encontrado com um cordão dourado que foi reconhecido pela vítima como pertencente a ela. O acusado foi preso em flagrante pelo crime de furto e conduzido para a delegacia de Polícia Civil do Centro de Castanhal e está à disposição da justiça.