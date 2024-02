Câmera de segurança registra suposto assalto em empresa de ônibus de Belém

O sistema de vigilância eletrônica de uma empresa de ônibus registrou o momento em que um homem invadiu o estabelecimento para roubar. O crime teria ocorrido na madrugada desta sexta (9). Pelas imagens das câmeras, é possível ver que os suspeito entra no escritório da empresa com uma mochila e com o rosto coberto. Segundo publicação das redes sociais, o assaltante chegou a ser detido, mas a reportagem aguarda a confirmação da Polícia Civil.

Nas imagens aparece o momento em que ele coloca alguns objetos dentro da mochila. Ele também se movimenta pela área do escritório, mexe nos armários e nas mesas em busca de objetos de valor. Chegou à redação de O Liberal a informação de que o suspeito também teria roubado dois veículos da garagem da empresa.