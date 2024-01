Foragido da Justiça por roubo é preso em Ananindeua

Aton Alves Haber foi preso nesta terça-feira (30), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. O rapaz era considerado foragido da Justiça, uma vez que contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Aton foi encaminhado à unidade policial para realização dos procedimentos cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.

Segundo informações da Polícia Civil, que efetuou a prisão por meio da Delegacia do Júlia Seffer, Aton é natural de São Paulo e, atualmente, residia no Pará. As autoridades policiais não detalharam o crime praticado pelo rapaz.​