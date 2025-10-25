Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Casos de bullying aumentam 175,4% em um ano no Pará

O bullying envolve diferentes formas de agressão e coloca a vítima em situação de vulnerabilidade

O Liberal
fonte

Casos de bullying aumentam 175,4% em um ano no Pará; 2025 já registra 162 ocorrências. (Imagem: Freepik)

O número de casos de bullying no Pará cresceu 175,4% de 2023 para 2024, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Enquanto, em 2023, foram registrados 61 casos, o número saltou para 168 em 2024. Apenas entre janeiro e setembro de 2025, o estado já contabiliza 162 ocorrências, o que indica a possibilidade de novo aumento até o fim do ano. A psicóloga clínica Ana Julia Gomes Moreira, que atua com desenvolvimento infantil, de adolescentes e adultos em Belém, explica como o bullying envolve diferentes formas de agressão e coloca a vítima em situação de vulnerabilidade.

Conforme o levantamento da Segup, também houve crescimento nos atos infracionais relacionados ao bullying, envolvendo menores de 18 anos. Os dados mostram que, em 2023, foram registrados 8 boletins e, em 2024, o número subiu para 48. Já este ano, até setembro, já são 26 ocorrências relacionadas a crianças e adolescentes.

Ana Julia Moreira pontua que o bullying é caracterizado por repetidas agressões físicas, psicológicas, intimidação e humilhação. “Geralmente são realizadas por uma pessoa ou por um grupo mobilizado por quem iniciou a violência. Também envolve constrangimentos e perseguições constantes, que colocam a vítima sob estresse e vulnerabilidade intensos”, explica a profissional.

Segundo ela, as agressões têm efeitos profundos sobre a saúde mental das vítimas. “Esse tipo de violência pode afetar a autoconfiança e a autoestima, além de causar a sensação de insegurança em relação ao mundo e às pessoas. É comum que o bullying leve a transtornos de ansiedade, depressão e até outros distúrbios psicológicos”, alerta a psicóloga.

Recentemente, um caso semelhante de constrangimento resultou em indenização judicial. O Tribunal de Justiça do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) condenou uma empresa a pagar R$ 3 mil a um ex-funcionário que sofreu bullying no ambiente de trabalho por ser ruivo. Segundo o processo, o homem era alvo constante de brincadeiras ofensivas e constrangimentos públicos relacionados à sua aparência física.

Entre as provas apresentadas, constavam fotografias de inscrições ofensivas feitas por colegas em uma pedra de mármore, com apelidos pejorativos como “Vermelho” e “chupa-cabra”. Testemunhas confirmaram o tratamento desrespeitoso e o tribunal reconheceu que houve omissão da empresa. Mesmo sem que o trabalhador tivesse formalizado uma denúncia, a Justiça entendeu que o abalo moral ficou comprovado, fixando a indenização pelo dano sofrido.

Sinais

Ana Julia destaca que mudanças de comportamento podem ser sinais de que uma criança está sendo vítima de bullying. Entre eles estão alterações de humor, ansiedade, dificuldade para dormir ou se alimentar, isolamento social e queda no desempenho escolar.

“Esses sinais não devem ser ignorados. Quando o bullying não é tratado, os impactos psicológicos podem ser duradouros e afetar o desenvolvimento emocional e social até a vida adulta”, observa.

A psicóloga orienta que os pais procurem ajuda profissional assim que perceberem sinais de sofrimento. “O primeiro passo é buscar atendimento psicológico. Com o vínculo de confiança estabelecido, o psicólogo pode avaliar a gravidade dos sintomas e indicar o encaminhamento adequado, seja para apoio médico, psiquiátrico ou apenas para continuidade do acompanhamento terapêutico”, detalha.

Prevenção

Para reforçar a proteção da comunidade escolar e prevenir situações de violência, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) mantém o Programa Escola Segura, que busca fortalecer a cultura de paz em unidades de ensino em todas as regiões do estado. A iniciativa garante a presença de policiais militares durante o funcionamento das escolas, oferecendo mais tranquilidade aos estudantes, professores e famílias.

Criado em 2023, em parceria com a Polícia Militar do Pará, o programa combina ações pedagógicas, atividades de convivência e policiamento preventivo. Está presente em todas as Diretorias Regionais de Ensino (DREs). Também é realizado o acompanhamento psicológico, ferramenta essencial para a segurança e o bem-estar de todos.

Atualmente, cerca de 300 escolas da rede estadual contam com duplas de policiais militares, além do apoio das rondas dos batalhões locais. A Seduc também oferece treinamentos de combate a incêndio e primeiros socorros para servidores das escolas, reforçando o compromisso com a prevenção e o cuidado.

Denúncia

Em casos de bullying escolar, o primeiro passo é procurar a direção da escola, que tem a responsabilidade de agir para proteger a vítima e solucionar o problema. Também é possível denunciar pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos), serviço gratuito e anônimo disponível pelo telefone 100 ou pelo WhatsApp (61) 99611-0100. Se o caso envolver crianças ou adolescentes, o Conselho Tutelar deve ser acionado. Já em situações mais graves, como violência física ou cyberbullying, a vítima pode registrar um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima ou pela Delegacia Virtual do Ministério da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

casos de bullying

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de matar menino achado dentro de mala, em Belém, tinha passagens por estupro, diz polícia

Os moradores da região afirmaram ter visto o George Hamilton dos Santos, que trabalhava como catador de lixo, empurrando um carrinho de mão com a suposta mala, durante a madrugada do crime

27.10.25 21h55

POLÍCIA

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; suspeito foi espancado por populares

27.10.25 21h50

polícia

Suspeito de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém

Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

27.10.25 20h32

POLÍCIA

Polícia Científica remove corpo do menino encontrado dentro de mala em Belém

Nas redes sociais, uma foto foi compartilhada e mostra o corpo da criança e uma luva de boxe dentro da mala

27.10.25 17h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Criança é encontrada morta dentro de mala em frente de cemitério de Belém

Uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades

27.10.25 16h41

POLÍCIA

Polícia Científica remove corpo do menino encontrado dentro de mala em Belém

Nas redes sociais, uma foto foi compartilhada e mostra o corpo da criança e uma luva de boxe dentro da mala

27.10.25 17h46

polícia

Suspeito de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém

Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

27.10.25 20h32

INVESTIGAÇÃO

Corpo de mulher em decomposição e sem roupas é encontrado em terreno baldio, em Belém

Moradores do bairro da Cremação acionaram as autoridades policiais para relatar sobre o cadáver

27.10.25 13h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda