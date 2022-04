Caso Yasmin: órgãos de segurança e advogados devem acertar reconstituição da morte da influencer

Representantes da Polícia Civil, Polícia Científica do Pará (PCP) e os advogados dos envolvidos no caso da morte da influenciadora digital e estudante de Medicina Veterinária, Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo, estão reunidos na tarde desta sexta-feira (1º), na sede da Divisão de Homicídios, no bairro de São Brás, em Belém, para tratar dos detalhes da reconstituição do passeio de lancha que terminou com a morte da jovem, no dia 12 de dezembro do ano passado.

Durante a reunião, os advogados das testemunhas e suspeitos terão a confirmação sobre a data da reprodução simulada e horário. Eles também serão informados sobre a dinâmica do processo. Até o momento, segundo fontes extraoficiais, o que se sabe é que a reprodução simulada deverá ocorrer em duas noites, e os participantes do passeio de lancha serão divididos em dois grupos diferentes. Essa é uma forma de evitar que a cena da reconstituição seja alterada.

Encontro é realizado na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará (Ana Laura Carvalho / O Liberal)

No dia da reprodução simulada, os suspeitos no caso - Lucas Magalhães, Euler Cunha e Bruno Faganello - não são obrigados a participar, diferentemente das testemunhas. Todos os convidados deverão comparecer exatamente com as mesmas roupas, calçados e acessórios como que estavam no dia do passeio.