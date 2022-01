Caso Yasmin: médico legista chega à Divisão de Homicídios para terceiro depoimento

O médico legista Euler Magalhães - considerado um dos elementos-chave nas investigações sobre a morte da influencer Yasmin Cavaleiro de Macêdo, que ficou conhecido como Caso Yasmin - chegou por volta de 9h30 na sede da Divisão de Homicídios, onde será ouvido pela terceira vez. Ele chegou acompanhado do advogado Marco Pina e preferiu não falar com a imprensa antes do testemunho.

Na condição de suspeito desde que foi intimado pela segunda vez, o médico é o único a prestar esclarecimentos nesta quinta-feira (13). No período da tarde, as autoridades policiais seguirão com diligências para apurar o caso. Ao logo deste mês, outras pessoas, entre testemunhas e suspeitos, devem ser ouvidas, segundo informou à reportagem o delegado Cláudio Galeno, titular da Divisão de Homicídios e quem conduz as investigações.

Relembre o caso

Yasmin desapareceu por volta de 22h30 da noite do dia 12 de dezembro passado, após participar de um passeio de lancha pelo rio Maguari, em Belém. O corpo da jovem foi encontrado às 12h40 de segunda-feira (13), em Icoaraci. Segundo o Corpo de Bombeiros do Pará, Yasmin foi encontrada por mergulhadores do 1º Grupamento Marítimo Fluvial (1º GMAF), a aproximadamente 11 metros de profundidade